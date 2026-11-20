Selvita lud am 19.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.80 PLN je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Selvita -1.100 PLN je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6.10 Prozent auf 15.8 Millionen PLN aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14.9 Millionen PLN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch