Selon un sondage mené par Robert Half, un télétravailleur sur trois pourrait démissionner s'il doit retourner au bureau à plein temps

Les employés révèlent ce qui faciliterait leur retour sur place

TORONTO, le 7 avril 2021 /CNW/ - De plus en plus d'entreprises rappellent leurs travailleurs au bureau, mais reviendront-ils aisément? Une nouvelle étude de Robert Half, une firme internationale de recrutement de personnel, montre qu'environ un professionnel sur trois (33 %) qui travaille actuellement à domicile en raison de la pandémie chercherait un nouvel emploi s'il devait être au bureau à temps plein.

Ce que les travailleurs veulent

Plus de la moitié des employés interrogés (51 %) ont dit préférer une formule de travail hybride, où ils peuvent partager leur temps entre le bureau et un autre endroit. Les professionnels ont également exprimé les hésitations suivantes au sujet du télétravail à temps plein, soulignant l'importance pour les entreprises d'offrir de la flexibilité :

Les relations avec les collègues pourraient souffrir : 39 %

Les possibilités d'avancement professionnel seraient moins nombreuses en raison d'un manque de visibilité : 21 %

Une baisse de la productivité lorsqu'ils sont à la maison : 16 %

De plus, il se peut que les travailleurs ne soient pas prêts à retourner au bureau et les employeurs voudront peut-être envisager ce qui pourrait faciliter leur retour sur place. Les professionnels ont déclaré que les principales façons dont leur entreprise peut les soutenir comprennent :

La liberté de fixer les heures de bureau souhaitées

Les frais de déplacement payés par l'employeur

Un espace de travail personnel sans distraction

Un code vestimentaire décontracté

La garde d'enfants fournie par l'employeur

« Après plus d'un an d'incertitude et de télétravail en raison de la pandémie, certains chefs d'entreprise manifestent de plus en plus le désir d'effectuer un retour à la normale, notamment en ramenant les employés au bureau une fois que cela est considéré comme sécuritaire, a déclaré David King, président de district principal de Robert Half au Canada. Toutefois, les entreprises doivent être prêtes à faire face à un éventuel décalage entre leurs structures de travail idéales et celles de leurs employés. »

« Alors que nous repensons l'avenir du travail, il est temps pour les gestionnaires d'engager des discussions attentives avec leurs équipes afin de déterminer ce qu'elles veulent et ce dont elles ont le plus besoin, a ajouté M. King. Établir un plan de retour au travail qui accorde la priorité à la santé et au bien-être des employés et qui favorise une forte culture d'entreprise peut aider à soutenir les efforts de rétention des employés et de recrutement. »

Pour obtenir des conseils sur la gestion du changement alors que le personnel revient au bureau, consultez le blogue de Robert Half.

À propos de l'étude

Le sondage en ligne a été mis au point par Robert Half et mené par une firme de sondage indépendante du 9 au 16 mars 2021. Il regroupe les réponses de plus de 500 travailleurs âgés de 18 ans ou plus qui travaillent dans des entreprises au Canada.

À propos de Robert Half

Fondée en 1948, Robert Half est la première et plus grande firme de recrutement de personnel spécialisé au monde. L'entreprise compte plus de 300 bureaux de recrutement dans le monde et offre des services d'embauche et de recherche d'emploi à l'adresse roberthalf.ca. Pour d'autres conseils de carrière et de gestion, consultez le blogue de Robert Half à l'adresse roberthalf.ca/blogue.

SOURCE Robert Half Canada