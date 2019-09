Selon un sondage, la plupart des entreprises au Canada offrent des avantages sociaux liés au bien-être physique, mental et financier

Plus de la moitié des employeurs couvrent certains coûts liés aux programmes de bien-être

71 % des organisations offriront des primes ou d'autres mesures incitatives à leur personnel en 2020

TORONTO, le 26 sept. 2019 /CNW/ - Un grand nombre d'entreprises sont conscientes qu'elles doivent offrir plus que les avantages sociaux traditionnels liés à la santé pour couvrir tous les aspects du bien-être des employés, révèle un nouveau sondage du cabinet mondial de dotation en personnel Robert Half. Selon le sondage, la majorité des employeurs offrent des programmes de bien-être physique (63 %), financier (65 %) et mental (73 %). Les entreprises couvrent également au moins certains des coûts liés à ces ressources relatives au bien-être physique et financier (51 % dans les deux cas), ou mental (64 %).

De plus, la recherche a dévoilé que 71 % des entreprises prévoient d'offrir, dans l'année qui vient, des mesures incitatives, notamment des primes, des programmes de participation aux bénéfices et des primes ponctuelles. En fait, de nombreuses entreprises s'attendent à augmenter le montant en dollars (43 %) ou la fréquence (41 %) de ces primes, et 33 % des répondants envisagent d'ajouter de nouvelles offres dans ce secteur.

« Les entreprises doivent s'adapter aux normes en constante évolution relatives au bien-être qui favorisent un équilibre travail-vie privée si elles souhaitent attirer et conserver des employés talentueux, affirme David King, président de district principal pour Robert Half. Les employés sont à la recherche d'avantages sociaux qui vont au-delà des régimes d'assurance-maladie traditionnels et qui se démarquent par des options plus distinctives, comme la planification de retraite et les cours de gestion du stress, afin de les soutenir dans leurs vies personnelle et professionnelle. »

« Sollicitez des commentaires de la part des membres de votre personnel, pour vous assurer d'offrir les avantages accessoires et les avantages sociaux qui font écho auprès d'eux, ajoute M. King. Pensez à inclure des primes d'encouragement fondées sur le rendement, qui soulignent les réussites individuelles. De cette manière, les employés demeurent valorisés et motivés pendant longtemps. »

Conclusions additionnelles :

Selon les travailleurs, les offres en matière de bien-être les plus appréciées comprennent les installations ou les programmes de mise en forme (24 %), les évaluations et l'équipement liés à l'ergonomie (22 %) et les primes d'encouragement pour adopter de saines habitudes de vie (18 %).

Les horaires flexibles ou les options de télétravail (50 %), les congés parentaux payés (47 %) et les réductions consenties aux employés (42 %) sont les avantages accessoires les plus courants offerts par les entreprises.

Lors d'un autre sondage auprès des travailleurs, l'assurance-maladie (87 %), les régimes d'épargne-retraite assortis de versements de contrepartie (86 %) et les avantages liés au stationnement et au télétravail (78 %) ont été nommés les avantages sociaux, primes d'encouragement et avantages accessoires les plus utilisés.

Au sujet du sondage

Les sondages en ligne ont été mis au point par Robert Half et menés par des firmes de sondage indépendantes. Les résultats sont fondés sur des entrevues menées auprès de plus de 1 000 gestionnaires des RH de sociétés nord-américaines responsables de 20 employés ou plus et auprès de plus de 2 000 employés de bureaux nord-américains âgés de 18 ans ou plus.

