Selon un sondage de RSM, 61% des chefs d'entreprise pensent que les pirates informatiques gagnent la guerre de la cybercriminalité… et beaucoup ignorent le problème

BERLIN, 24 octobre 2019 /PRNewswire/ -- Un sondage paneuropéen portant sur près de 600 entreprises florissantes* a révélé que 61% des cadres siégeant au conseil d'administration de leur entreprise estimaient qu'en matière de lutte contre la cybercriminalité, les attaques des pirates informatiques étaient plus sophistiquées que les mesures mises en place par les développeurs de logiciels.

Cette image du pirate informatique tout puissant est corroborée par le constat selon lequel 60% de ces membres du conseil pensent avoir été victime d'une faille de sécurité sans le savoir, 73% se sentent menacés par la cybercriminalité et seulement 31% estiment que leur stratégie de sécurité les protègera d'une cyberattaque.

L'étude sur la cybersécurité réalisée pour le compte de RSM par les European Business Awards a également révélé des lacunes dans les efforts déployés pour faire face à la menace, avec 21% des entreprises n'ayant mis en place aucune mesure de cybersécurité.

Gregor Strobl, le responsable de la technologie et de la gestion des cyber-risques chez RSM Allemagne, a déclaré: « En matière de cybersécurité, le manque de confiance des entreprises est compréhensible dans la mesure où, dans l'état actuel des choses, les menaces sont plus importantes que la protection et le pirate informatique a toujours deux coups d'avance. »

« Non seulement les pirates informatiques sont de plus en plus nombreux mais nous assistons également à la formation de groupements au sein desquels des organisations criminelles du monde entier unissent leurs forces et collaborent par l'intermédiaire du dark web dans une optique géopolitique, ce qui renforce les menaces. »

« Toutefois, ne rien faire n'est pas une option. Il est très inquiétant qu'une entreprise européenne sur cinq n'ait pas de moyen coordonné de lutter contre la cybercriminalité. L'investissement dans des contrôles pour prévenir, détecter, contenir et renforcer la confiance peut faire la différence entre une réponse contrôlée ayant un impact moindre et un scandale public pouvant engendrer d'importantes pertes financières. »

La recherche a également porté sur les attitudes vis-à-vis de la cybersécurité au sein des entreprises et mis en évidence un manque de participation de la part de la haute direction face aux menaces visant les entreprises.

La cybersécurité n'est actuellement que rarement ou seulement occasionnellement discutée au conseil d'administration dans 54% des entreprises, ce qui conduit 65% des personnes interrogées au sein des entreprises à affirmer qu'elle devrait être discutée davantage au niveau de la direction. Cependant, un haut dirigeant du conseil interrogé sur trois (33%) pensait que la cybersécurité n'avait pas besoin d'être discutée davantage.

Les avis étaient partagés au moment de définir à qui revenait la responsabilité ultime de la sécurité des entreprises avec seuls 31% des personnes interrogées estimant que la responsabilité de lutter contre la cybercriminalité incombait au directeur général et 20% au directeur informatique.

M. Strobl a déclaré : « La gestion du cyber-risque doit appartenir au conseil d'administration. Il arrive encore trop souvent que les cadres supérieurs ne voient pas la nécessité d'investir dans la cybersécurité et demeurent malheureusement convaincus qu'ils n'ont encore jamais été victimes d'une attaque (à leur connaissance) et que cela n'arrivera par conséquent jamais. »

« C'est tout particulièrement un problème pour les petites entreprises dotées de budgets limités, sans responsable de l'informatique ou directeur des technologies de l'information, et dont le directeur général a une connaissance limitée de la cybercriminalité. »

« Tout cela changera avec l'augmentation du nombre d'infractions et d'amendes publiques, mais nous encourageons activement les cadres supérieurs à comprendre les risques liés à la cybercriminalité, leur incidence sur les organisations dont ils sont responsables et à faire appel à des spécialistes pour protéger leur entreprise contre les cybermenaces. »

L'étude complète de RSM intitulée Catch 22: Digital Transformation and its impact on cybersecurity est disponible à l'adresse suivante : www.rsm.global/catch-22-digital-transformation-and-its-impact-cybersecurity ou sur le site web de RSM www.rsm.global.

*À PROPOS DU SONDAGE : L'étude RSM menée par l'European Business Awards (EBA) a été réalisée auprès de 597 entreprises de 33 pays de la communauté EBA qui sont actuellement en phase de transformation numérique et d'adoption de nouvelles technologies. Parmi les répondants au sondage, 56% étaient des hauts dirigeants du conseil d'administration de leur entreprise et 31% d'entre eux faisaient rapport au conseil d'administration directement.

La communauté EBA est un groupe niche d'entreprises florissantes qui ont toutes pris part à la compétition European Business Awards et ont été soumises à un examen rigoureux en matière financière, d'éthique et d'innovation. Les répondants sont issus d'entreprises de secteurs et de tailles multiples ayant enregistrés des chiffres d'affaires allant de 30 à plus de 300 millions d'euros.

À propos de RSM

RSM est un réseau mondial de cabinets d'audit, de fiscalité et de conseil de premier plan centré sur le marché intermédiaire, comprenant 116 pays, 750 bureaux dans les Amériques, en Europe, dans la région MENA, en Afrique et en Asie-Pacifique et plus de 41 000 personnes dans le monde. Le revenu d'honoraires total du réseau s'élève à 5,4 milliards de dollars américains.

En tant que réseau, nous partageons nos compétences, nos connaissances et nos ressources, ainsi qu'une approche centrée sur le client qui repose sur une connaissance approfondie de leurs activités. C'est ainsi que nous leur donnons les moyens d'aller de l'avant avec confiance et de réaliser pleinement leur potentiel.

RSM est membre du Forum of Firms, dont l'objectif commun est de promouvoir des normes cohérentes et de haute qualité en matière de pratiques financières et d'audit dans le monde entier.

RSM est la marque utilisée par notre réseau de cabinets indépendants d'experts-comptables et de conseillers qui exercent chacun leur activité en propre. RSM International Limited ne fournit pas elle-même de services de comptabilité et de conseil. Les cabinets membres sont animés par une vision commune de la prestation de services professionnels de haute qualité, tant sur leur marché intérieur que pour répondre aux besoins de leur clientèle en matière de services professionnels internationaux.

Pour tout complément d'information, visitez le site www.rsm.global, ou recherchez RSM sur Facebook, Twitter et LinkedIn.

À propos des European Business Awards

Les EBA sont l'une des compétitions professionnelles transsectorielles et transfrontalières les plus importantes et prestigieuses au monde. Leur objectif principal est de soutenir et de développer une communauté entrepreneuriale plus forte, prospère, innovante et éthique en Europe. Les EBA estiment que les entreprises jouent un rôle clé dans le traitement des enjeux majeurs rencontrés à travers le monde.

Elles s'y attellent de 3 manières :

en appuyant et promouvant les meilleures entreprises européennes afin qu'elles attirent de nouveaux clients, partenaires, investisseurs et talents

en partageant l'apprentissage et en résolvant les problèmes afin d'aider les entreprises à surmonter les difficultés se dressant entre elles et la croissance

en encourageant le débat en posant les grandes questions relatives aux enjeux auxquels l' Europe fait face et la manière de les résoudre

Les European Business Awards fêtent leur 12e édition. Cette année, les candidatures de plus de 120 000 entreprises de 33 pays ont été examinées.

https://www.businessawardseurope.com/