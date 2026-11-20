Sella Capital Real Estate hat am 18.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.23 ILS eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.290 ILS je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6.44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 107.5 Millionen ILS ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 101.0 Millionen ILS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch