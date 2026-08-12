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12.08.2026 06:37:00
Sella Capital Real Estate präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Sella Capital Real Estate präsentierte in der am 09.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.20 ILS eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.290 ILS je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sella Capital Real Estate im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7.14 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 105.0 Millionen ILS. Im Vorjahresviertel waren 98.0 Millionen ILS in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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