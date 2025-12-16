Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’057 0.2%  SPI 17’920 0.0%  Dow 48’114 -0.6%  DAX 24’077 -0.6%  Euro 0.9343 -0.1%  EStoxx50 5’718 -0.6%  Gold 4’304 0.0%  Bitcoin 69’841 1.6%  Dollar 0.7952 -0.1%  Öl 58.8 -2.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Tesla11448018NVIDIA994529Novartis1200526Swiss Re12688156Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539
Top News
Tesla-Aktie mit neuem Allzeithöchststand: Tesla peilt komplette Batteriefertigung in Deutschland an - Fahrautonomie bleibt im Blick
ServiceNow-Aktie mit Erholung nach Kursrutsch: Gerüchte und Analystenskepsis halten nicht an
Palantir-Aktie zwischen Hype und Realität: Warum Analysten zur Vorsicht mahnen
Milliardenverluste für Shortseller: Turbulentes Jahr 2025 für die Tesla-Aktie
Pfizer-Aktie fällt: 2026 weniger Gewinn erwartet - Covid-Umsatz rückläufig
Suche...
16.12.2025 22:20:33

Sell-Off By Energy Stocks Weighs On Bay Street

(RTTNews) - Canadian stocks moved mostly lower over the course of the trading day on Tuesday, adding to the modest losses posted in the previous session.

The benchmark S&P/TSX Composite Index slid 219.51 points or 0.7 percent to 31,263.93, closing lower for the third straight session after reaching a record closing high last Thursday.

Substantial weakness among energy stocks weighed on Bay Street, with the S&P/TSX Capped Energy Index plunging by 3.7 percent.

The sell-off by energy stocks came amid a steep drop by the price of crude oil, which plummeted to its lowest levels since early 2021 amid lingering oversupply concerns.

Technology stocks also saw some weakness on the day, while healthcare stocks skyrocketed, resulting in a 6.7 percent spike by the S&P/TSX Capped Health Care Index.

Concerns about the strength of the U.S. economy may also have generated some negative sentiment following the release of the Labor Department's report on employment in the month of November.

While report showed stronger than expected job growth in November, the increase followed a notable loss of jobs in October.

The report said non-farm payroll employment climbed by 64,000 jobs in November after tumbling by 105,000 jobs in October. Economists had expected employment to rise by 50,000 jobs.

Meanwhile, the Labor Department said the unemployment rate rose to 4.6 percent in November from 4.4 percent in September. The unemployment rate was expected to tick up to 4.5 percent.

With the bigger than expected increase, the unemployment rate reached its highest level since hitting 4.7 percent in September 2021.

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KI-Hype – Wer profitiert? Wall Street Live mit Tim Schäfer

Welche Unternehmen profitieren vom KI-Hype – auch abseits der bekannten Tech-Giganten wie Nvidia, Microsoft oder Alphabet?

Im heutigen Interview analysiert Tim Schaefer @TimSchaeferMedia die zweite Reihe der KI-Profiteure: Energieversorger, Rechenzentren, Kühlung, Infrastruktur & Software. Denn wo grosse Sprachmodelle und KI-Anwendungen betrieben werden, braucht es vor allem eins: Strom, Speicher und Struktur.

💡 Welche Unternehmen profitieren indirekt vom KI-Boom?
💡 Welche Branchen bieten stabile Dividenden bei solider Bewertung?

Eine spannende Analyse für alle, die KI-Investments breiter denken wollen.

👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

KI-Hype – Wer profitiert? Wall Street Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

15:46 Galderma rüstet sich für die nächste Wachstumsphase
15:43 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (50%) auf thyssenkrupp AG
13:56 Marktüberblick: Zalando gesucht
10:00 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.70% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible Geberit, Holcim, SGS
09:31 SMI nimmt Rekordhoch ins Visier
07:00 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Ausbruch über den Widerstand
11.12.25 KI-Hype – Wer profitiert? Wall Street Live mit Tim Schäfer
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’584.49 19.17 BE6SJU
Short 13’837.06 13.94 U5VSUU
Short 14’371.39 8.87 S7DB8U
SMI-Kurs: 13’056.74 16.12.2025 17:31:55
Long 12’512.22 19.90 S3HB2U
Long 12’204.66 13.58 SO2B2U
Long 11’711.81 8.99 SHXB4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

UBS-Aktie zieht an: Technologiechef Mike Dargan geht und wird N26-CEO
DroneShield-Aktie mit Kursfeuerwerk: Neuer Europa-Grossauftrag beflügelt
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
EQS-DD: Rheinmetall AG: Murat Küplemez, buy
Milliardenverluste für Shortseller: Turbulentes Jahr 2025 für die Tesla-Aktie
NVIDIA-Aktie im Fokus: Was die SchedMD-Übernahme für Anleger bedeutet
Elon Musk äussert Aktienfavoriten: Warum der Tesla-Chef auf Alphabet und NVIDIA im KI-Wettlauf setzt
Tilray- und Canopy Growth-Aktien im Blick: Erwartete US-Regulierungsänderungen treiben Cannabis-Titel nur zeitweise
Wichtige US-Daten im Fokus: SMI letztlich wenig bewegt -- DAX fährt schlussendlich Verluste ein -- US-Börsen schliessen uneinheitlich -- Asiens Börsen schliessen tiefer
Tesla-Aktie nähert sich Rekordhoch: Autonomes Fahren und Robotik treiben den Kurs

Top-Rankings

KW 50: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 50: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 50: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
22:40 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Dow schwächer - Tesla auf Rekordhoch
22:37 'WSJ': Warner will zu Ablehnung von Paramount-Gebot raten - Netflix-Offerte vorn
22:29 Aktien New York Schluss: Dow schwächer und Nasdaq legt zu - Tesla auf Rekordhoch
22:18 AKTIE IM FOKUS: Tesla auf Rekordhoch - Wette auf autonomes Fahren läuft weiter
22:16 GNW-News: Aduro Clean Technologies schließt Shell GameChanger-Programm erfolgreich ab
21:36 ROUNDUP 2: EU-Kommission schlägt Aus vom Verbrenner-Aus vor
21:26 ROUNDUP 2: Klartext über den US-Präsidenten? Stabschefin rudert zurück
21:12 ROUNDUP 3: Merz lässt deutsche Beteiligung an Ukraine-Truppe offen
21:11 Trump kündigt Rede an die Nation an
20:48 Devisen: Euro im US-Handel auf Berg- und Talfahrt nach US-Arbeitsmarktbericht