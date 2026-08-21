Selkirk Copper Mines gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Selkirk Copper Mines stellte am 19.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.09 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0.020 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch