Seligman New Technologies Venture Fund Registered A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Seligman New Technologies Venture Fund Registered A lud am 28.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 3.75 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Seligman New Technologies Venture Fund Registered A 1.66 CNY je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2.31 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 1.84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.27 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 2.56 CNY gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 2.58 Milliarden CNY ausgegangen.

Redaktion finanzen.ch