Self Storage Group: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Self Storage Group veröffentlichte am 06.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Self Storage Group hat ein EPS von 0.04 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0.040 USD auf dem gleichen Niveau gelegen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0.31 Prozent auf 3.2 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch