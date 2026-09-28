Selena FM: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Selena FM liess sich am 25.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Selena FM die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Selena FM hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1.59 PLN je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1.09 PLN je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 20.78 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 555.1 Millionen PLN umgesetzt, gegenüber 459.6 Millionen PLN im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch