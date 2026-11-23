Selena FM hat sich am 20.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS belief sich auf 2.03 PLN gegenüber 2.33 PLN je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 25.67 Prozent auf 629.9 Millionen PLN. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 501.2 Millionen PLN erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch