SelectQuote: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

SelectQuote liess sich am 25.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat SelectQuote die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei -0.19 USD. Ein Jahr zuvor waren -0.020 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6.80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 345.1 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 321.7 Millionen USD.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0.060 USD beziffert. Im Vorjahr hatte SelectQuote ein Ergebnis je Aktie von 0.010 USD vermeldet.

Der Jahresumsatz wurde auf 1.62 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 1.53 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch