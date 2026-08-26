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26.08.2026 06:37:00
Selectis Health mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Selectis Health hat am 24.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Das EPS wurde auf 2.35 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Selectis Health -0.100 USD je Aktie verdient.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 54.69 Prozent auf 4.7 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10.4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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