Selecta: VR-Präsident Joe Plumeri geht in den Ruhestand

Kirchberg (awp) - Beim Snackautomaten-Betreiber Selecta kommt es an der Spitze des Verwaltungsrates zu einem Wechsel. Denn der 81-jährige Joe Plumeri geht per Ende 2024 in den Ruhestand.

Plumeri werde seinen Vertrag nicht verlängern, teilte Selecta am Mittwochabend mit. Ihn beerben wird Marc van der Plas, bisher reguläres Mitglied des Verwaltungsrates. Er wurde der Mitteilung zufolge mit Wirkung zum 1. Januar 2025 zum Non-executive Chairman ernannt.

"Es war mir eine Ehre, den Verwaltungsrat von Selecta in den letzten vier Jahren zu leiten", liess sich Executive Chairman Plumeri in dem Communiqué zitieren.

Die früher an der Schweizer Börse kotierte Selecta befindet sich seit 2015 in Besitz des US-Finanzinvestors KKR.

ra/tp