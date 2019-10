Selecta bläst angeblich Börsengang ab

Der Snackautomaten-Betreiber Selecta hat seine Pläne für eine Rückkehr an die Schweizer Börse offenbar auf Eis gelegt.

Ein IPO im laufenden Jahr komme nicht mehr in Frage, schreibt die "Finanz und Wirtschaft" am Mittwoch unter Berufung auf Kreise. Die Kotierungspläne des Unternehmens, das bereits von 1997 bis 2001 einmal an der SIX kotiert war, waren demnach bereits weit fortgeschritten.

Selecta habe kurz davor gestanden die Preisspanne festzulegen, hiess es unter Berufung auf einen involvierten Investmentbanker. Selecta wollte dem Blatt gegenüber keinen Kommentar abgeben.

Im März hatte Reuters bereits über IPO-Pläne von Selecta berichtet. Bei der Transaktion könnten Aktien im Wert von rund einer Milliarde Franken zum Verkauf stehen, hiess es damals. Über einen entsprechenden Schritt hatte es bereits im Sommer 2018 Spekulationen gegeben.

