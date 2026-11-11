Select Energy Services A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Select Energy Services A hat am 09.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 0.16 USD. Im letzten Jahr hatte Select Energy Services A einen Gewinn von 0.030 USD je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Select Energy Services A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27.91 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 412.2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 322.2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch