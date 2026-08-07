Select Energy Services A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Select Energy Services A gab am 04.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS belief sich auf 0.17 USD gegenüber 0.100 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 395.8 Millionen USD – ein Plus von 8.68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Select Energy Services A 364.2 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch