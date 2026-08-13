Selcuk Gida Endustri Ihracat Ve Ithalat AS verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Selcuk Gida Endustri Ihracat Ve Ithalat AS hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Selcuk Gida Endustri Ihracat Ve Ithalat AS hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4.00 TRY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 8.51 TRY je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 102.3 Millionen TRY – das entspricht einem Zuwachs von 856.26 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10.7 Millionen TRY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch