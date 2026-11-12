Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi AS legte Quartalsergebnis vor

Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi AS hat am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.57 TRY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0.360 TRY erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi AS 59.93 Milliarden TRY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 42.00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 42.20 Milliarden TRY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch