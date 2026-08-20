Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi AS hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi AS hat am 17.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi AS hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.86 TRY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.520 TRY je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi AS 53.44 Milliarden TRY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 48.01 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 36.11 Milliarden TRY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch