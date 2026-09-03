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03.09.2026 06:37:00
Sekur Private Data präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Sekur Private Data liess sich am 31.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sekur Private Data die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Auf der Umsatzseite hat Sekur Private Data im vergangenen Quartal 0.1 Millionen CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 18.18 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sekur Private Data 0.1 Millionen CAD umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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