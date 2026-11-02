Sekisui Plastics verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Sekisui Plastics hat am 30.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 18.73 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Sekisui Plastics ein EPS von -83.010 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 19.57 Prozent auf 27.15 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Sekisui Plastics 33.76 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch