Sekisui Jushi legte Quartalsergebnis vor

Sekisui Jushi lud am 29.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 65.87 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 27.83 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Sekisui Jushi im vergangenen Quartal 18.24 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1.12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sekisui Jushi 18.45 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch