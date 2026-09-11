Sekisui House: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Sekisui House hat am 10.09.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.07.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 0.64 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sekisui House 0.720 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 14.55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 6.59 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren 7.71 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch