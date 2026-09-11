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11.09.2026 06:37:00
Sekisui House präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Sekisui House hat am 10.09.2026 das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 102.69 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 105.27 JPY je Aktie generiert.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5.76 Prozent auf 1’056.77 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1’121.36 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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