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05.06.2026 06:37:00
Sekisui House mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Sekisui House hat am 04.06.2026 die Bilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es stand ein EPS von 90.21 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sekisui House noch ein Gewinn pro Aktie von 51.49 JPY in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden 908.88 Milliarden JPY gegenüber 894.04 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
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