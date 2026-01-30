Sekisui Chemical: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Sekisui Chemical hat sich am 29.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 39.15 JPY gegenüber 61.22 JPY im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1.17 Prozent auf 330.11 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 326.29 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch