|
30.01.2026 06:37:00
Sekisui Chemical: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Sekisui Chemical hat sich am 29.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäussert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 39.15 JPY gegenüber 61.22 JPY im Vorjahresquartal.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1.17 Prozent auf 330.11 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 326.29 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Alphabet A
✅ BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI letztlich in Grün -- DAX beendet Handelstag tiefrot -- US-Börsen schliesslich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich fester
Der heimische Aktienmarkt machte am Donnerstag Gewinne. Der deutsche Markt bewegte sich deutlich im Minus. Die US-Börsen präsentierten sich uneins. In Fernost notierten die Börsen auf grünem Terrain.