Sekisui Chemical legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Sekisui Chemical veröffentlichte am 30.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 54.47 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Sekisui Chemical ein EPS von 44.86 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13.58 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 368.74 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 324.65 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch