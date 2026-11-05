Sekido stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Sekido präsentierte am 04.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Sekido vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 82.33 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -50.490 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Sekido im vergangenen Quartal 1.01 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 31.23 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sekido 1.47 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch