Sekichu zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Sekichu lud am 29.09.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 27.18 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Sekichu 21.65 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 7.74 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6.51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8.28 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch