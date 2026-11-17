Sejong Industrial hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 72.00 KRW. Im Vorjahresquartal hatten 872.00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Sejong Industrial mit einem Umsatz von insgesamt 508.01 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 468.77 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 8.37 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch