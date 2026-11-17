SEJIN HEAVY INDUSTRIES hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 126.00 KRW. Im Vorjahresquartal hatte SEJIN HEAVY INDUSTRIES ebenfalls ein EPS von 126.00 KRW je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SEJIN HEAVY INDUSTRIES in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 7.63 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 83.47 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 90.37 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch