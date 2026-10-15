SEIWA: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

SEIWA hat am 14.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.08.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 14.84 JPY. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 14.84 JPY ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11.64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.88 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2.10 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch