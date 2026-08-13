Seiwa Electric MFG präsentierte Quartalsergebnisse

Seiwa Electric MFG hat sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS lag bei 13.93 JPY. Im letzten Jahr hatte Seiwa Electric MFG einen Gewinn von 7.62 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat Seiwa Electric MFG im vergangenen Quartal 5.90 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2.72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Seiwa Electric MFG 5.74 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch