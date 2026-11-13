Seiwa Electric MFG gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Seiwa Electric MFG hat am 12.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 34.53 JPY. Im Vorjahresviertel waren 19.95 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6.36 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 3.00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.17 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch