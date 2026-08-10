SEIWA CHUO verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

SEIWA CHUO äusserte sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 5.98 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 19.92 JPY je Aktie generiert.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 17.99 Prozent auf 10.92 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13.32 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch