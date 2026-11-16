SEIWA CHUO stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

SEIWA CHUO veröffentlichte am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 7.76 JPY. Im Vorjahresquartal hatten -15.990 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9.87 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 7.83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.70 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch