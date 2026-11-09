SEIRYO ELECTRIC legte Quartalsergebnis vor

SEIRYO ELECTRIC hat am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1.71 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SEIRYO ELECTRIC 48.74 JPY je Aktie generiert.

SEIRYO ELECTRIC hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4.63 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1.20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4.57 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch