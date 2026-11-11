SEIREN: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

SEIREN hat am 10.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 63.26 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 66.07 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SEIREN im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23.80 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 49.97 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 40.36 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch