Seino Transportation informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Seino Transportation präsentierte am 12.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 27.05 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Seino Transportation ein EPS von 34.20 JPY je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Seino Transportation in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3.99 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 206.92 Milliarden JPY im Vergleich zu 198.99 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch