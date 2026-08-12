SEIKOH GIKEN vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

SEIKOH GIKEN lud am 10.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 246.91 JPY, nach 106.21 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 55.49 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8.61 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 5.54 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch