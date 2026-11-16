SEIKOH GIKEN: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

SEIKOH GIKEN hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

SEIKOH GIKEN hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 50.88 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 28.76 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 66.21 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10.96 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 6.60 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch