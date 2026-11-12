SEIKO veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

SEIKO äusserte sich am 11.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 34.07 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SEIKO 55.21 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.69 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 1.25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.83 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch