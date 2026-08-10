SEIKO präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

SEIKO hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 45.55 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SEIKO 30.62 JPY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4.33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10.68 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11.14 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch