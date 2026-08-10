SEIKO legte Quartalsergebnis vor

SEIKO lud am 07.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es stand ein EPS von 136.99 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SEIKO noch ein Gewinn pro Aktie von 77.75 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 99.09 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 77.11 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch