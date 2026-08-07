Seiko Epson stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Seiko Epson hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 40.52 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Seiko Epson 20.64 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden 367.24 Milliarden JPY gegenüber 320.88 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch