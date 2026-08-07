SEIKO EPSON hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

SEIKO EPSON stellte am 05.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0.13 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SEIKO EPSON 0.070 USD je Aktie verdient.

SEIKO EPSON hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.30 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3.83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.22 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch