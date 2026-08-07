SEIKAGAKU stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

SEIKAGAKU äusserte sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.21 JPY. Im Vorjahresquartal waren -3.680 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat SEIKAGAKU mit einem Umsatz von insgesamt 8.83 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.73 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 1.17 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch