Seika: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Seika hat am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 76.73 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 49.62 JPY je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Seika 27.74 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8.48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 25.57 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch